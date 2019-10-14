صور: أول ضحية للموسم الجديد من ذا فويس: ليلى البراق تعلن اعتزال الغناء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - بعد خروجها من مرحلة الصوت وبس في الحلقة السابقة، أعلنت المطربة المغربية ليلى البراق اعتزالها الغناء نهائيا وتفرغها لرعاية ابنتها دون ضغوطات، ووجهت إهانات قاسية جدا للوسط الفني واصفة غياه بأنه مليء بالمنافقين الذين يصطادون في المياه العكرة ويدمرون كل ما هو جميل ويزرعون الفتنة في هذا العالم الوهمي.

ليلى علقت على خروجها بعدما رفض المحكمون الأربعة الالتفات إليها رغم جمال صوتها قائلة: عذرا فأنتم على صواب لقد تأكدت ان مكاني لا يوجد في هذا الوسط الفني المليء بالمنافقين الذين يصطادون في المياه العكرة ويدمرون كل ما هو جميل ويزرعون الفتنة في هذا العالم الوهمي.

أضافت: نعم أنني اعترف انه خانتني الألفاظ وتكلمت باندفاع كبير لأنني أحسست بالظلم وعانيت من الألم الذي تسببت به لأمي ولأسرتي التي كانت تتمنى أن اكون نجمة من نجوم الفن والتي امنت بموهبتي مند البداية ...نعم أنني اعترف بالرغم أنني حاصلة على دكتوراه فإنني ساذجة كطفلة صغيرة ولا أعرف أن ادافع عن حقوقي لكني احمل في قلبي الكثير من الحب والطيبة وليس في قلبي حقد تجاه أحد ولو ظلمني يوما فإنني اسامحه.

أضافت: اليوم تأكدت انه لابد لي ان ابتعد عن هذا الميدان الفوضوي لأن قلبي ليس حملا للسب والقدف وللشر وهذا ليس ضعفا مني ولكن احتراما ورأفة بأسرتي التي تحملتني مند طفولتي وحفظا ايضا لكرامتي...وانا متأكدة بأن الحقيقة سوف تعرف يوما ما وان الحق سوف يرجع لأصحابه.

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وقالت: لن أقول إنني سوف اعتزل لأنها كلمة لا تليق الا بالفنانين الذين أعطوا الكثير لكن كان جزاءهم النسيان وعدم الاعتراف بهم وانا لم اعطي الا القليل القليل ولكن احلامي كانت كبيرة جدا ... عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ...ولعلى هذا أكبر خير سأفعله لصالحي ولصالح ابنتي ان اعيش بعيدا عن الضغوطات واعدكم ان أبقي مبتسمة وايجابية لكن في مجال آخر أنظف واريح ...احبكم واشكركم على تفهمكم واعتدر لجمهوري الذي امن بموهبتي يوما ما سوف افتقدكم.

ليلى التي وصفت نفسها بالمطربة المثقفة، وعلق راغب علامة على عدم التفات اللجنة إليها مؤكدا أن صوتها جميل ولكنها لم تحسن اختيار الأغنية التي قدمتها، أكدت أن إدارة البرنامج هي التي فرضت عليها الأغنية.

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