شاهد: مذيعة لبنانية تعصر العنب بقدميها مع جورج قرداحي على الهواء

أثارت المذيعة كارلا حداد الكثير من الانتقادات بعد عرض حلقة برنامجها «في Male» على شاشة LBCI مع الإعلامي جورج قرداحي.

السبب في الانتقادات التي طالت المذيعة اللبنانية هو خوضها تحديا مع قرادحي يتمثل في عصر العنب بالوقوف عليه، فقامت بخلع حذائها وبدأت في الوقوف والرقص على حوض العنب الذي وجد داخل الاستوديو.

على جانب آخر، أعرب قرداحي أثناء تكريمه ضمن فعاليات صناعة الترفيه في موسم الرياض بالسعودية عن سعادته لوجوده على أرض المملكة.

وقال قرداحي في كلمته أثناء تكريمه: «أنا سعيد لأنهم أتاحوا لي فرصة العودة إلى هذه الأرض التي اشتقت إليها وإلى أهلها الطيبين والأعزاء إلى قلبي لأنهم منحوني فرصة تقديم لحظة تكريم نجوم صنعوا الفرح في نفوسنا، في حياتنا، في مجتمعاتنا، في أوطاننا».