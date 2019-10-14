بالفيديو: تركي آل الشيخ يداعب ملكة جمال لبنان

وثق مقطع فيديو متداول حوار مقتضب بين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه وملكة جمال لبنان أنابيلا هلال. ودار الحوار القصير خلال حفل منتدى صناعة الترفيه، حيث وجهت أنابيلا إشادة بتنظيم المنتدى بشكل لائق.

فيما رد آل الشيخ قائلاً: «لو إنتي مو حلوة ما كنت صورت معك اللقاء».

يذكر أن منتدى صناع الترفيه، هو مبادرة جديدة لهيئة الترفيه تستهدف على مدى يومين، جمع رواد الترفيه حول العالم لتشجيعهم على الاستثمار في القطاع داخل المملكة من خلال عقد ورش عمل ومعرض لصناعة الترفيه في المملكة.

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