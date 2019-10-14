بالفيديو: فنانة كويتية تشعل المواقع بظهورها من دون شعر

نشرت الفنانة الكويتية زهرة الخرجي، عبر حسابها على “إنستغرام”، مقطع فيديو أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت فيه وهي تضع على رأسها الشعر المستعار قبل أن تنزعه ليتبين أنها قامت بحلق شعرها بالكامل.

وتوجهت من خلال المقطع إلى النساء وقالت: “كوني متفائلة”. كما تضمن نصاً تناول تجربتها وجاء فيه: “زهرة الخرجي نجمة في سماء الدراما الخليجية، عانت من مرض سرطان الثدي، تألمت، صبرت، تعبت، كافحت، واجهت المرض بابتسامة ولم تفقد الأمل”.

كما علقت عليه: “كوني متفائلة وتحدي الصعاب والله يبعد عنكم كل مكروهعمل جميل بالاشتراك مع ليلى هرموني بمناسبة شهر أكتوبر شهر التوعيه لكل امرأه (الفحص المبكر كوني قويه وتطمني على نفسك”.

وأحدث هذا ضجة كبيرة في أوساط الحسابات التي استعادت الفيديو على التطبيق حيث حقق نسبة مشاهدات مرتفعة.