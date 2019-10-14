فيديو طريف لأصالة تخلع حذاءها خلال فعاليات صناعة الترفية بالرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف للفنانة السورية أصالة نصري كشفت فيه سبب خلع حذائها وذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز صناع الترفية ضمن فعاليات منتدى ومعرض صناعة الترفية في موسم الرياض . وظهرت أصالة وهي تسير حافية القدمين وتحمل حذاءها بيدها ، داخل إحدى الفنادق عقب انتهاء الفعاليات ، وسألها أحد المنظمين معرض صناعة الترفية ،” ليش حافية هيك ؟ ” . لتجاوبه اصالة وهي تضحك ، قائلة ، ” أنا بس أوصل على اي دور لازم أشلح من رجلي .. احتفالاً ” .

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