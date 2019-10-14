تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا نهاية الشهر الجاري

يستعد المطرب تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي في أحد نوادى النزهة بالقاهرة، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أكتوبر. يقدم منخلاله باقة متميزة من أغانيه المحببة لدى جمهوره، منها "كلموها عني، بيت كبير، أنا بستسلم، قالولى نسيك، ذكريات كدابة"، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير "أيام".
ويذكر أن الفنان تامر عاشور أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم الجمعة الماضي، داخل أحد الأندية في مدينة العاشر من رمضان.
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