تفاصيل حفلات يحيي خليل بأوبرا القاهرة والاسكندرية خلال أكتوبر

يفتتح الموسيقار يحيى خليل موسمه الفنى بثلاثة حفلات تقام فى اوبرا القاهرة والاسكندرية، فى الثامنة مساءً، وذلك ايام الخميس ، الجمعة 17 ، 18 اكتوبر على المسرح الصغير، والخميس 31 أكتوبر على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفلات مجموعة من اعمال يحيى

خليل الخاصة التى تمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها ايقاع الروح ، حكاوى القهاوى ، البيانولا ، دنيا ، الامل ، اميرة ، من غير عنوان ، الغربة الى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية .

جدير بالذكر أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الاوسط واول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضى ، طاف باعماله معظم دول العالم وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها ، كما قدم حتى الان اكثر من خمسة الاف حفل فى مائتين بلد حول العالم.