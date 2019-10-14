تفاصيل حفلات يحيي خليل بأوبرا القاهرة والاسكندرية خلال أكتوبر

يفتتح الموسيقار يحيى خليل موسمه الفنى بثلاثة حفلات تقام فى اوبرا القاهرة والاسكندرية، فى الثامنة مساءً، وذلك ايام الخميس ، الجمعة 17 ، 18 اكتوبر على المسرح الصغير، والخميس 31 أكتوبر على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفلات مجموعة من اعمال يحيىخليل الخاصة التى تمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها ايقاع الروح ، حكاوى القهاوى ، البيانولا ، دنيا ، الامل ، اميرة ، من غير عنوان ، الغربة الى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية .
جدير بالذكر أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الاوسط واول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضى ، طاف باعماله معظم دول العالم وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها ، كما قدم حتى الان اكثر من خمسة الاف حفل فى مائتين بلد حول العالم.
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