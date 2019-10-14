بالصور.. "شارموفرز" يشعل الأجواء في حفل أحد الجامعات

أحيا فريق شارموفرز، ثالث حفلة من سلسلة حفلاته المفاجئة فى الجامعات الذى ترعاها ريد بُل تحت عنوان " انيو جامعة" والذى أقيم على اليوم على خشبة مسرح جامعة miu

وقدم شارموفرز خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي عرفها الجمهور منها : "رقصت ودنيا وحوا"، وأغنية "جمال الوجود، مفتقد الحبيبة".

ومن المقرر أن يقدم الفريق 4

حفلات اخرة في الجامعات بشكل مفاجئ تحت عنوان "أنيو جامعة"، التي تنظمه ريد بل، داخل الجامعات.

يذكر أن فريق شارموفرز فاجئ جمهوره، بطرح أحدث كليباته الغنائية "عايز أخلص جامعة" وذلك على اليوتيوب بمناسبة العام الدراسي الجديد.

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