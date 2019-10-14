غدًا.. دار الأوبرا تعرض بالية كليوباترا لأول مرة

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، لأول مرة باليه كليوباترا لفرقة باليه أوبرا القاهرة، من انتاجها وإخراج مديرها الفنى أرمينيا كامل، وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة مؤلف موسيقاه المايسترو محمد سعد باشا، على خشبة المسرح الكبير، ابتداء من يوم غد الموافق الثلاثاء 15 أكتوبر، وتستمر حتي يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن خطة إثراء ميدان الفنون

الجادة فى مصر.

وتدور قصة "باليه كليوباترا" حول كليوباترا ملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر، ثم إعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوبترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأساوية بعد انتصار خصمهما.

يشار إلى أن تصميم رقصات العرض لخوزيه بيريز، مساعد التصميم رينيه

دى كارديناس، إضاءة ياسر شعلان، ديكور محمد الغرباوي، ملابس مانويلا سييري.

يذكر أن فرقة بالية أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للبالية وقدمت أولى عروضها فى نفس العام، انطلقت خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، أصبحت أحد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 ويضم ريبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، وغيرها.