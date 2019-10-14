الجمعة.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا بنادي ايرو سبورت

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائي كبير بنادى ايرو سبورت المطار، مساء يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة الفنان أدهم سليمان، والدى جى رامى بلازن.

ومن المقرر أن يقدم عاشور خلال الحفل مجموعة متميزة مكن أشهر أغانيه،

منها "وقت الوداع، أجمل حلم، ليه بيفكر، عشت معاك حكايات، تسلم، خدها كلمة"، بالإضافة لأغاني أحدث ألبوماته "أيام"، كما يقدم سليمان باقة من أجمل أغانيه الخاصة التي يحبها الجمهور منها، "يا سمرا، حكايتنا، أسمي، كل ما في القلب، أسمي".يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذي طرحه عبر موقع يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، ويضم 12 أغنية وهم: "ماشوفناش خير، من غير ماحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، في بالي، بقالي زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبي أنت حبيبي، ده حكاية".