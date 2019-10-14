شاهد.. أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمة قيادة الطائرة

نشر الفنان محمد رمضان مجموعة صور من حفل تكريم صُناع الترفيه، الذي أقيم مساء أمس الأحد بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، معبرًا عن سعادته بالاستقبال الحافل للنجوم وحسن الضيافة، متجاهلًا الأزمة المثارة حوله بسبب الجلوس في مقعد الطيار أثناء سفره في رحلة لإحدى

شركات الطيران، والسماح له بقيادة الطائرة.ظهر رمضان في الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، برفقة عدد من النجوم العرب والأجانب، وعلق قائلًا: "في أول زيارة لمدينة الرياض وجدت التقدير وحُسن الاستقبال والحب الشديد لبلدي ولشخصي .. ربنا يديم المحبة وإنتظروا حفلتي الأولى في السعودية في أول نوڤمبر ان شاء الله".جدير بالذكر أن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه محمد رمضان وهو يقود الطائرة أثار الكثير من الجدل علي مواقع السوشيال ميديا، وقد تواردت أنباء تفيد بإيقاف الطيار ومساعده في الفيديو المتداول، بعدما تم التحقق من أن المقطع صحيح لشركة طيران خاصة.