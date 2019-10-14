محمد رمضان يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالرياض

يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك في بداية شهر نوفمبر القادم بالرياض في المملكة العربية السعودية .

ومن المقرر أن يقدم "رمضان" خلال الحفل

مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح منها :"مافيا، الملك، نمبر وان، فيرس، القمر.. وأخرون.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل "زلزال" والذي خاض بطولته بجانب الفنانة حلا شيحة، حيث كان المسلسل هو العمل الأول لها بعد قرار عودتها للتمثيل بعد سنوات طويلة من اعتزال الفن.