كشف المطرب محمد حماقي عن تعاون جديد سيجمع بينه وبين تركي آل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، من خلال أغنية جديدة ستُطرح قريبًا بشكل منفرد.

نشر حماقي مقطع فيديو ظهر فيه برفقة تركي آل شيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ووجه فيه الشكر إلى الأخير على استضافته لحضور حفل تكريم صُنّاع الترفيه، وأكد أن الأغنية الجديدة ستكون بمثابة مفاجأة مدوية.

يذكر أن محمد حماقي وُجد بالأمس في مدينة الرياض بالمملكة العربية الشكر إلى الأخير على استضافته لحضور حفل تكريم صُنّاع الترفيه، وأكد أن الأغنية الجديدة ستكون بمثابة مفاجأة مدوية.يذكر أن محمد حماقي وُجد بالأمس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، في حفل تكريم صُنّاع الترفيه، الذي تم تنظيمه بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه على المستوى العالمي، إضافة إلى حشد كبير من نجوم التمثيل والغناء والمجتمع من مختلف الدول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. محمد حماقي يكشف عن مفاجأة جديدة مع تركي آل شيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.