فن ومشاهير

وفاة الفنانة الكورية سولي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 رحلت عن عالمنا الفنانة الكورية الشهيرة سولي، في منزلها بالقرب من العاصمة الكورية سيول، وذلك عن عمر يناهز الـ25 عامًا،

ولكن لم يتم تأكيد سبب وفاتها حتى الآن.

 يذكر أن سولي، تحدثت أخيرًا أخبار

تداولت عن وفاتها مع عدد من البرامج التلفزيونية، وأكدت أنها تعاني من الاكتئاب، وأنها تتظاهر بالسعادة، وجاء ذلك عقب حالات التنمر والإساءة التي تعرضت لها عبر الإنترنت.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنانة الكورية سولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا