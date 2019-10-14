وفاة الفنانة الكورية سولي

رحلت عن عالمنا الفنانة الكورية الشهيرة سولي، في منزلها بالقرب من العاصمة الكورية سيول، وذلك عن عمر يناهز الـ25 عامًا،ولكن لم يتم تأكيد سبب وفاتها حتى الآن.
يذكر أن سولي، تحدثت أخيرًا أخبارتداولت عن وفاتها مع عدد من البرامج التلفزيونية، وأكدت أنها تعاني من الاكتئاب، وأنها تتظاهر بالسعادة، وجاء ذلك عقب حالات التنمر والإساءة التي تعرضت لها عبر الإنترنت.
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