شارك مقدم البرامج مصطفي الأغا متابعيه بمقطع فيديو للمطربة السورية أصالة نصري، ظهرت فيه وهي تركض حافية القدمين في مرح طفولي، بأحد فنادق الرياض، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهرت اصالة في الفيديو بكامل أناقتها لكن بدون حذاء وهي ترقص وتدور بمرح، وعلق الأغا علي المقطع قائلًا: "اصالة‬⁩ حافية القدمين.. أكثر نجمة مبدعة عفوية وطبيعية وتلقائية ممكن أن تقابلها في حياتك".

يذكر أن أصالة تواجدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية بدون حذاء وهي ترقص وتدور بمرح، وعلق الأغا علي المقطع قائلًا: "اصالة‬⁩ حافية القدمين.. أكثر نجمة مبدعة عفوية وطبيعية وتلقائية ممكن أن تقابلها في حياتك".يذكر أن أصالة تواجدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، بالأمس، لحضور حفل تكريم صناع الترفيه، الذي تم تنظيمه، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه على المستوى العالمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أصالة تركض حافية القدمين في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.