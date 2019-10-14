تراند اليوم : شاهد.. خالد عليش يتعرض لموقف صعب وساخر بسبب عضة نسناس

الفنان والإعلامي خالد عليش عن تلقيه العلاج بعد موقف صعب وساخر تعرض له مؤخرًا.

أوضح عليش عبر حسابه على Instagram، أنه تلقى اليوم الحقنة الثانية، من أصل خمسة، لعلاج عضة نسناس تعرّض له مؤخرًا.

كتب عليش: “النهاردة كانت الحقنة التانية من خمس حقن عشان عضني نسناس.. أيوه نسناس متستغربش.. إيه سبب مقابلتي للنسناس وإيه خلاه يعضني ده موضوع كبير بقي نتكلم فيه بعدين.. بس المثل بيقول عضة أسد ولا نظرة حسد.. لو قولنا (عضة نسناس ولا…………)؟؟؟؟؟”.

يشار إلى أن خالد عليش يقدم حاليًا برنامج “سبعة عالمحطة” عبر إذاعة ميجا إف إم