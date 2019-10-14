شكرا لقرائتكم خبر عن بعد السماح للفنان المصري محمد رمضان بقيادة طائرة.. إيقاف طيار ومساعده والان مع التفاصيل

بعد أن ظهر الفنان المصري، محمد رمضان، وهو يقود طائرة أوقفت وزارة الطيران المدني في مصر، طيارًا ومساعده، عن العمل.

ووفق متابعة إن هذا القرار جاء بعدما سمح للفنان محمد رمضان بقيادة الطائرة أثناء توجهها إلى السعودية، بحسب مصادر من داخل الوزارة.

وقالت المصادر، إنه ”تم إيقاف الطيار ومساعده بعد تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه محمد رمضان وهو يتولى قيادة الطائرة“.

Advertisements

وأضافت المصادر، أنه ”بعد الاطلاع على الفيديو والتحقق منه، تبين أن المقطع صحيح وحدث بالفعل، وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة في مصر، وليس للشركة الوطنية ”مصر للطيران”، طبقا لما نشره موقع "إرم نيوز".

وكان الفنان محمد رمضان، نشر عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“، فيديو له من داخل الطائرة، حيث دخل غرفة القيادة وجلس بجوار الطيار، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يقود فيها طائرة.

ونفت شركة ”مصر للطيران“، في وقت سابق، علاقتها بالفيديو المتداول، وأكدت أن ”هذا لم يحصل مطلقًا على أي من رحلاتها؛ لأن ذلك يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية، وهو ما تحرص عليه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها“