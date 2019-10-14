المغربي "مرشحون للانتحار" يفوز بجائزة مهرجان الأردن للأفلام

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رويترزالإثنين 2019/10/14 05:24 م بتوقيت أبوظبي
شعار مهرجان الأردن الدولي للأفلام
فاز الفيلم المغربي "مرشحون للانتحار"، مساء الأحد، بجائزة أفضل فيلم في الدورة السابعة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام، الذي اختتم بالعاصمة عمان.
كما حصد فيلم المخرج حمزة عاطفي، الذي يتناول قضية الانتحار برؤية مختلفة، جائزة أفضل سيناريو ونالتها أميمة عبده، وأفضل ممثلة ونالتها غالية بن زادو.
وكذلك حصد العمل أفضل إخراج مناصفة مع الأردني أشرف العبادي عن فيلم (لست وحيدا).
ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل ممثل للأردني أحمد العمري عن فيلم "لست وحيدا"، وجائزة أفضل إضاءة وتصوير إلى مجيد زيتون عن الفيلم ذاته.
ذهبت جائزة أفضل موسيقى تصويرية إلى أشرف مطر عن الفيلم المصري "ورقة شجر"، وحصل الفيلم الفرنسي "الفريسة" على جائزة أفضل مونتاج.
ونال الفيلم الأفغاني "اللون المخفي" جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
أقيم مهرجان الأردن الدولي للأفلام، الذي نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين، في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول، بمشاركة 28 فيلما بينها 10 أفلام ضمن المسابقة الرسمية.
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