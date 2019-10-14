فيديو.. نيجيريا شاهد جديد على إصابات نيمار مع منتخب البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت المباراة الودية بين منتخبي البرازيل ونيجيريا التي انتهت بالتعادل 1-1 في سنغافورة، إصابة جديدة لنيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب "السيليساو"، ليتعرض اللاعب لانتكاسة جديدة مع منتخب بلاده ويواصل حظه السيئ معه.

وأصيب نيمار بعد مرور 10 دقائق من مواجهة نيجيريا، بعدما عانى من بضعة آلام بالعضلة الخلفية ليسقط على الأرض ويطلب التغيير، وحل فيليبي كوتينيو لاعب بايرن ميونيخ الألماني بدلا منه.

ولم تكن هذه الإصابة هي الأولى لنيمار مع البرازيل، حيث تعرض لسلسلة من الإصابات مع "السيليساو".

يذكر أن نيمار شارك في 101 مباراة بقميص المنتخب البرازيلي الأول، سجل خلالها 61 هدفا.



وتستعرض "العين الرياضية" بالفيديوجراف تاريخ إصابات نيمار مع منتخب البرازيل، عقب الانتكاسة التي تعرض لها خلال مواجهة نيجيريا وديا.