وفاة الفنانة السورية نجوى علوان إثر أزمة قلبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحلت الفنانة السورية نجوى علوان عن عالمنا منذ ساعات قليلة إثر تعرضها لأزمة قلبية.

ونعت الفنانة السورية شكران مرتجى زميلتها الراحلة وكتبت عبر حسابها الشخصي على إنستقرام، وقالت: "نجوى رحلت، لطيفة التغريبة الفلسطينية، زميلة المعهد، ذات العيون الخضراء، المبتسمة دائما،لم أعد أقوى على الرثاء، رغم إيمانى بالله والقضاء والقدر، اعذرونى إذا مت يوما بجرعة زائدة من الحزن".

وأعرب الفنان تيم الحسن عن حزنه الشديد بعد سماع الخبر وكتب عبر حسابه على تويتر، قائلا: "رحم الله الزميلة نجوى علوان. تعازيّ لأسرتها الكريمة. الله يصبرهم ويعينهم. البقاء لله".





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بدأت الفنانة السورية نجوى علوان حياتها الفنية بمسلسل "نهارات الدفلي" عام 1995، وجسدت فيه دور "عايدة"، وشاركت بعدها في عدة أعمال من بينها" مقامات بديع الزمان الهمذاني"، بعنوان "زائرة المساء".





كما شاركت في مسلسل "التغريبة الفلسطينية" عام 2004 بدور "لطيفة، و شاركت ايضا في العام نفسه في مسلسل "عذراء الجبل"، لتنطلق بعدها في عدة مسلسلات مختلفة؛ منها "عصي الدمع"، و"أهل الغرام"، و"على طول الأيام"، و"عنترة بن شداد"، و"الاجتياح"، والعقاب، ومطلوب رجال، والحبيب الأولى.