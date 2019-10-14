دينا ابنة مصطفى فهمي.. لماذا أثار حفل زفافها كل هذه البلبلة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار حفل زفاف دينا ابنة الفنان المصري مصطفى فهمي حالة من الجدل والتكهنات بين الجمهور بعد انتشار مقطع فيديو يوثق رقص الفنان مع ابنته بطريقة لافتة.

وكان من أبرز تساؤلات المتابعين سبب غياب عم العروس الفنان حسين فهمي عن الزفاف، كما وُجهت أسئلة خاصة بدينا تتعلق بعمرها وسرّ غيابها وعدم تفاعلها على مواقع التواصل على غرار بنات النجوم.

وأمام هذه الأسئلة تكهّن البعض وجود خلافات بين النجميْن الشقيقين، أما أغلبهم فقد أشار إلى أن مصطفى مصاب بأزمة صحية جعلته يختفي في الآونة الأخيرة ومنعته من الظهور أيضًا في النشاطات الفنية الكبيرة التي أقيمت في مصر.

فيما قال مقرّبون من عائلة حسين فهمي إن الأخير لا يعاني من أزمة صحية بل إنه يتواجد خارج مصر لإجراء فحوصات طبية معتادة.

وبسبب تفاعل الجمهور مع حفل زفاف دينا وبحثهم عن اسمها، فقد تبين أنها من مواليد عام 1977، أي أنها تبلغ من العمر 42 عامًا، في المقابل أشاد محبو الفنان مصطفى فهمي بعفويته خلال رقصه مع ابنته في عرسها، وسط تصفيق حار من الحضور.

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كما تبين أن دينا هي ابنة الفنان مصطفى فهمي من طليقته الإيطالية، التي استمرت زيجتهما ما يقارب الـ 23 عامًا ثم انفصلا، وتزوج بعد ذلك من الفنانة رانيا فريد شوقي ثم الإعلامية اللبنانية فاتن موسى في 2017.

وتزوجت دينا من شاب من خارج الوسط الفني يدعى إسماعيل، واقتصر حفل الزفاف على تواجد عدد من أصدقاء وأقارب العروسين، وغياب كل نجوم الفن.