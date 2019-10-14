شبيه محمد صلاح يُفجّر مُفاجأة غير مُتوقّعة.. شاهدي ماذا قال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يجمعُ شبهٌ كبير بين الشّاب المصري أحمد بهاء ونجم كُرة القدم المصري العالمي محمد صلاح، لدرجةِ أن يعتقد كلُ من يراهُ في الشّارع بأنّه محمد صلاح نفسه.

وبسبب هذا الشّبه المُخيف، نالَ بهاءُ شُهرةً غير مسبوقةٍ في زمن السوشال ميديا الذي سهّل عملية جذب اهتمامِ النّاس لكُل ما هو غريب وغير مألوف، بل وأصبح الشّاب المصري يخضع للمُقابلات التلفزيونية والصّحفية للحديث عن تجربته الفريدة بشبهه لصلاح.

ففي يوم السّبت الماضي، أجرى أحمد بهاء مُقابلةً تلفزيونية حصرية مع إحدى القنوات المصرية، فجّر من خلالها مُفاجأةً لم تكن على البال ولا على الخاطر، ألا وهي استعانة اللاعب محمد صلاح نفسه بالشاب أحمد بهاء من أجل تصوير بعض مشاهد الإعلانات.

فقال أحمد في لقائه بأنَّ محمد صلاح مشغولٌ للغاية، ويصعب عليه في الكثير من الأحيان أن يُسافرَ لمصر من أجل تصوير الإعلانات، وعند هذه النّقطة يستعين به لأجل التقاط مشاهده في مصر عندما لا يكونُ مُتواجدًا فيها، ويعتمد المُخرج حينها تصويره من بعيد.

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ومن الإعلانات التي اتّبع صلاح أسلوب الاستعانة بأحمد، إعلان بيبسي، والمُخدّرات، وإعلان فودافون.

ويبدو أنَّ الشّاب أحمد بهاء ندم على تصريحاته؛ إذ ظهر في الفيديو في حالةِ خجلٍ لهذه التّصريحات التي ربما توقعه في مشاكلٍ مع "فخر العرب"، أمّا مُقدّم البرنامج، فقد ظهر في حالةِ فرحٍ كبيرة، وذلك لحصوله على تصريحٍ حصريّ لبرنامجه وقناته، بل وحاول بأسلوبٍ فُكاهيّ استدراج أحمد بهاء للكشف عن التّفاصيل المُثيرة؛ الأمر الذي دفع بهاء للدفاع عن محمد صلاح والقول بأن كثرة انشغالاته هي من دفعته للخوض في هذه التجربة المُربحة للطرفين، مُضيفًا في بداية الحوار بأنّه لا مانع لديه من تأدية شخصية محمد صلاح في أحد الأفلام.