نجوم رحلوا عن عالمنا بسبب "أزمة قلبية"

رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة السورية نجوى علون، إثر تعرضها لأزمة قلبية، وقد شاركت الفنانة الراحلة في عدد من الأعمال أبرزها "التغريبة الفلسطينية".

مصراوي يعرض لكم أبرز النجوم الذين رحلوا عن عالمنا بعد تعرضهم لـ "أزمة قلبية":

شوقي الماجري

قبل أيام، رحل عن عالمنا المخرج التونسي شوقي الماجري، بعد تعرضه لأزمة قلبية، عن عمر يناهز 57 عاما.

عمرو سمير

الفنان الشاب عمرو سمير، رحل عن عالمنا عام 2017، عن عمر يناهز 33 عاما، بعد أزمة قلبية إثر تمرينات رياضية شاقة، قام بها بإحدى صالات الألعاب الرياضية بإسبانيا.

الضيف أحمد

النجم الكبير الضيف أحمد، رحل عن عالمنا عام 1970، عن عمر يناهز 34 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية داخل منزله.

مصطفى العلي

رحل عن عالمنا الفنان الشاب مصطفى العلي، في يوليو 2018، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

نجاح الموجي

تعرض الفنان الكبير نجاح الموجي لأزمة قلبية، عام 1998، ورحل عن عمر يناهز 53 عاما.

مصطفى متولي

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النجم الكبير مصطفى متولي، رحل عام 2000، عن عمر يناهز 50 عاما، بعد عودته من المسرح، عقب العرض المسرحي "بودي جارد".

وئام الدحماني

الفنانة المغربية الشابة وئام الدحماني، رحلت العام الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما، داخل منزلها بمدينة دبي الإماراتية.

ممدوح عبدالعليم

النجم الكبير ممدوح عبدالعليم، رحل عن عالمنا في يناير 2016، عن عمر يناهز 59 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية، أثناء قيامه بعمل تمرينات رياضية بأحد صالات الألعاب الرياضية.

وائل نور

رحل النجم وائل نور، عام 2016، عن عمر يناهز 55 عاما، على إثر أزمة قلبية أصابته داخل منزله بالإسكندرية.

شهاب حسني

نجم التسعينيات شهاب حسني، رحل عن عالمنا عام 2017، عن عمر يناهز 52 عاما.

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