صادق الصباح يتعاقد مع هيفاء وهبي على «أسود فاتح»

القاهرة - لايف ستايل
أعلن المنتج صادق الصبّاح، عن تعاقده مع الفنانة هيفاء وهبي لبطولة مُسلسل دراميّ جديد بعنوان «أسود فاتح».
ويعد العمل التعاون الأوّل الذي يجمع بين شركة «صبّاح أخوان» والنجمة هيفاء وهبي، من تأليف أمين جمال الذي يُشرف أيضاً على ورشة الكتّاب وإخراج كريم العدل.
«أسود فاتح» مُسلسل مصريّ تدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعيّ عصريّ، وهو يضمّ مجموعة مُميّزة من الفنّانين يتمّ اختيارهم حالياً على أن تُعلن الشركة أسماء النجوم المُنضمّين في الفترة المُقبلة.
كما تضع شركة «صبّاح أخوان» أيضا الخطوط الأساسيّة لاستكمال المشروع المُتوقّع انطلاق تصويره في مطلع العام الجديد وطرحه ضمن السباق الرمضانيّ المُقبل.
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