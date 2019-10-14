القاهرة - لايف ستايل
اتخذت وزارة الطيران المدني المصرية إجراءات عقابية بشأن طيار ومساعده، بعد سماحهما للفنان المصري، محمد رمضان، بالجلوس في مقعد الطيار أثناء رحلة لإحدى شركات الطيران الخاصة.
وكان الفنان قد نشر عبر صفحته على موقع "إنستغرام" فيديو له أثناء سفره إلى خارج البلاد، وقد جلس في مقصورة القيادة، وكتب تعليقا "أول مرة أسوق طيارة".
وأفادت مصادر بوزارة الطيران المدني بإيقاف الطيار ومساعده في الفيديو المتداول، بعدما تم التحقق من أن المقطع صحيح لشركة طيران خاصة، وليست الشركة الوطنية "مصر للطيران".
قد يهمك ايضاً:
محمد رمضان ينشر كواليس تصوير كليب "القمر"
رمضان يعد الجمهور بمشاهدة "أكشن" لم يُقدّم من قبل في السينما
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يتسبب في إيقاف طيار ومساعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.