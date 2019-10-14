"منتدى صناعة الترفيه" ينطلق بتكريم النجوم في الرياض









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من الرياض: انطلقت أمس الأحد فعاليات "منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19" في فندق الريتز كارلتون الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه على المستوى العالمي.

ويأتي انطلاق هذا المنتدى لتعزيز تواجد المملكة على خارطة صناعة الترفيه بالمنطقة، وايذاناً ببدء موسم الرياض الذي يستمر حتى منتصف شهر ديسمبر 2019.

ونقلت وكالة الانباء السعودية واس أن المنتدى افتُتِحً بجلسة حوارية تحت عنوان "الترفيه وبناء الاقتصاد" تحدث فيها تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري ووزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية الدكتورة إيناس عبد الدايم. فيما تناولت الجلسة عدة مواضيع أبرزها "الترفيه في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتنويع مصادر الاقتصاد، بالإضافة إلى التحول الاقتصادي ونمو قطاع الترفيه وإثراء حياة الناس وتحسين جودة الحياة".

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حضور دولي

ويجمع المنتدى رواد الترفيه حول العالم تحت سقف واحد بمشاركة 60 جهة دولية عارضة و12 ورشة عمل، مما يخلق فرصاً استثمارية استثنائية عبر مشاركات واسعة لنخبة الشركات العالمية المعنية بصناعة الترفيه، إلى جانب كوكبة من المتحدثين الملهمين، ومجموعة من ورش العمل لتنمية المواهب، ومعرض صناعة الترفيه، واحتفالية تكريم صناّع البهجة.



تكريمات

هذا وكرَّم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عددًا من نجوم الترفيه في العالم، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في هذا المجال، وشمل التكريم كلًّا من الممثلين: الهندي شاروخان، والصيني جاكي شان، والأمريكي جان كلود فان دام، والسعودي ناصر القصبي، والمصريات يسرا ورجاء الجداوي وإسعاد يونس، والكويتية سعاد عبد الله، والمطربين: السعودي محمد عبده، والمصريان هاني شاكر، بحضور حشد كبير من المسؤولين والعاملين في مجال الترفيه، ونجوم التمثيل والغناء والمجتمع من مختلف الدول.