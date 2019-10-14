شكرا لقرائتكم خبر عن الجميلات تشارليز ثيرون ونيكول كيدمان ومارجوت روبى فى عرض Bombshell والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمات الثلاث تشارليز ثيرون ونيكول كيدمان ومارجو روبي على حضور العرض الخاص لفيلمهن Bombshell والترويج له في هوليوود.

فيلم Bombshell دراما سيرة من بطولة عدة نجوم: تشارليز ثيرون، نيكول كيدمان، ومارجو روبى، ويتحدث بشكل أساسى عن رئيس شبكة فوكس نيوز روجر آيلز Roger Ailes، الذى تم طرده بعد مزاعم بالتحرش الجنسى من العديد من النساء.

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من جانب آخر تشارك مارجوت روبي في فيلم الأكشن المنتظر Birds of Prey وتشاركها البطولة مارى إليزابيث وينستيد، إيوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزى بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.

فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصالها عن Joke، تنضم Harley Quinn إلى الأبطال الخارقين Black Canary وHuntressReneeو Montoya لإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".