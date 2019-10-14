شكرا لقرائتكم خبر عن محسن جابر بعد تكريمه: ما نراه فى السعودية إنجاز حققته دول فى 30 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تم تكريم المنتج الكبير محسن جابر في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه المقام بالرياض ضمن موسم الرياض الترفيهى بحصوله على جائزة تقديرا لانجازاته وتاريخه في مجال الموسيقى والغناء.

وقد تحدث المنتج محسن جابرعقب حصوله على الجائزة وقال :"عشت أكتر من 40 سنة في مجال الفن لكن إللى بشوفه في المرحلة الحالية إن المستشار تركى آل الشيخ أنجز في خلال 3 شهور ما أنجزته بلاد أخرى في أكتر من 30 سنة.. أشكركم لدعوتى الجايزة دى محببة لقلبى".

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وكرَّم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عددًا من نجوم الترفيه في العالم، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في هذا المجال، وشمل التكريم كلًّا من : الهندي شاروخان، والصيني جاكي شان، والأمريكي جان كلود فان دام، والسعودي ناصر القصبي، والمصريات يسرا ورجاء الجداوي وإسعاد يونس، والكويتية سعاد عبد الله، وعمرو دياب وفنان العرب محمد عبده، وهاني شاكر وأحلام .