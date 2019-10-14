شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى يستعد لتقديم مسرحية جديدة بشخصية "حزلقوم".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم أحمد مكى عن تحضيره لعمل مسرحى جديد بعنوان "حزلقوم"، حيث يعكف على كتابتها فى الوقت الحالى، ونشر مكى صورة لشخصية "حزلقوم" عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، التى قدمها فى مسلسله الشهير "الكبير"، وفى السينما أيضاً، ومن المقرر أن يقدم هذا العرض المسرحى فى السعودية فى الفترة من 27 لـ 30 نوفمبر المقبل.

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ويعكف مكى على كتابة السيناريو الخاص بالمسرحية حيث يعد هو المؤلف لها، ويتكتم على تفاصيلها بشكل كبير لمفاجأة الجمهور، على أن يقدم من خلالها 4 شخصيات على خشبة المسرح، ويفاضل مكي بين عدد من نجوم الكوميديا لمشاركته العرض.

ومن المقرر أن يطرح مكي الفترة المقبلة أغنية راب جديدة، بالتعاون مع الرابر المغربي "البنج"، والتى بدأ العمل عليها فى يوليو الماضى.

وكانت آخر أعمال مكى مسلسل "خصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم بيومى فؤاد ، انتصار ، ويزو ، أوس أوس، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.