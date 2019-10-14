تراند اليوم : بالصوت والصورة.. إبنة مصطفي فهمي ترقص في أحضان والدها في حفل زفافها

الفنان مصطفى فهمي، بزفاف ابنته دينا، مساء أمس، وذلك في حفل اقتصر على عدد كبير من أصدقاء وأقارب العروسين.

خلال الحفل، شارك فهمي ابنته الرقص أكثر من مرة، الأولى كانت في بداية الحفل وقبل تسلميها للعريس، حيث قام بتقبيلها واحتضانها في لحظات أثارت تفاعل الحضور.

يذكر أن دينا هي ابنة الفنان من سيدة إيطالية وله منها ولد آخر، واستمر زواجهما لمدة 23 عاما إلى أن حدث الانفصال بينهما، وتزوج بعد ذلك من الفنانة رانيا فريد شوقي، عام 2007، وانفصلا نهائيًا في عام 2012، وارتبط بعدها بالإعلامية اللبنانية فاتن موسى عام 2017