تراند اليوم : بسبب هذا الفستان .. موجة غضب من السعوديين على دينا الشربينى

أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تناقلت فيديو تكريم الفنان عمرو دياب وبصحبته ”الشربيني“ في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، المقام بالرياض ضمن موسم الرياض الترفيهي.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع ”إنستغرام“ مقطع فيديو ظهر خلاله النجم عمرو دياب وبصحبته دينا الشربيني التي ارتدت فستانًا أسود قصيرًا، ما أغضب بعضًا من الجمهور السعودي من رواد التواصل الاجتماعي.

يذكر أن موسم الرياض بدأ في الـ 11 من أكتوبر الجاري، ويستمر إلى الـ 15 من ديسمبر المقبل لمدة 70 يومًا، في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائر، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدهم.

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