فن ومشاهير

تراند اليوم : بالصور… نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد طفلتها “ليا” علي طريقتها الخاصة

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تشارك الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها بيومياتها مع بناتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

ومن خلال خاصية القصص القصيرة، عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، شاركت عجرم، متابعيها بعدة صور من الحفل الذي أقامته مؤخرًا بمناسبة ظهور “السنّة” الأولى لإبنتها ليا، أصغر بناتها.
محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

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محمد

يشار إلى أن نانسي عجرم، كانت قد طرحت مؤخرا أحدث كليباتها الغنائية بعنوان “الحب زي الوتر”، الأغنية كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، والكليب إخراج ليلى كنعان

محمد

محمد

يذكر أن نانسي عجرم، متزوجة من طبيب الأسنان فادي الهاشم في 2009، وأنجبت منه ثلاثة بنات هن؛ ميلا، وإيلا، وليا

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