بالصور.. أهم المكرمين في حفل صناع الترفيه في موسم الرياض

شهدت مدينة الرياض أمس حفلاً كبيراً جمع نجوم وصناع الترفيه من جميع أنحاء العالم، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث كرم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي، العديد من الرموز الفنية العربية والعالمية، على رأسهم النجوم: فان دام، وجاكي شان، وشاروخان، ومن النجوم العرب عمرو دياب، محمد عبده، يسرا، رجاء الجداوي، ناصر القصبي، هاني شاكر، والإعلامي عمرو أديب. ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم.

يذكر أن موسم الرياض، يضم عدداً كبيراً من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، تتضمَّن عروضاً مسرحية وموسيقية، وعروض الأزياء، والسيرك، إضافة إلى استضافة مطاعم عربية وعالمية شهيرة واستقبال أشهر الطهاة العالميين فيها، ومنشآت عالمية، تحوِّل الرياض إلى مدينة ترفيهية رائدة.

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وقد تم تحديد 12 منطقة موزعة على مختلف أنحاء العاصمة، ستٌّ منها رئيسة ومثلها فرعية، لإقامة فعاليات الترفيه المختلفة التي تستمر بشكل يومي، وهي: بوليفارد الرياض، جامعة الأميرة نورة، الجنادرية، حي الملك عبدالله المالي، ملعب الملك فهد، الحي الدبلوماسي، المربع، الملز، وادي حنيفة، قصر الحكم، منتجع نوفا، الثمامة والدرعية.