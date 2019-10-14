شاهدوا لحظة وصول عمرو دياب ودينا الشربيني في غاية الأناقة للرياض.. هكذا دخلا وأشعلا مواقع التواصل

كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 02:54 مساءً - تداول نشطاء على تطبيق إنستغرام مقطع فيديو للحظة وصول النجم عمرو دياب ومعه زوجته الفنانة دينا الشربيني إلى مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض.

وظهرت الشربيني وهي تضع يدها في يد “الهضبة” وكانا في غاية الأناقة والترتيب بفستان أسود قصير وبدلة سوداء فخمة، وذلك لحضور حفل توزيع جوائز Joy المقامة على هامش منتدى الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

عمرو دياب ودينا الشربيني

وظهر الثنائي لحظة وصولهما وقد وقفا لالتقاط الصور لهما معاً، وكذلك لحظة مغادرتهما سويا، الامر الذي نال اعجاب محبي النجمين وتمنا لهما السعادة الدائمة.