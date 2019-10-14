شبيه محمد صلاح يفجر مفاجأة مدوية: أصور إعلاناته في حال انشغاله !

كتب امير فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2019 02:54 مساءً - فجر المهندس أحمد بهاء الشهير بشبيه محمد صلاح مفاجأة حول إعلانات اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول.

قال بهاء إنه يشارك في هذه إعلانات صلاح التي يتم تصويرها في مصر بدلا من صلاح نظرا لانشغاله بالمباريات في الدورى الانجليزي، حسب تصريحاته أثناء حلوله ضيفا على برنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي.



وكشف بهاء أن من بين هذه الإعلانات كان إعلان فودافون وإعلان بيبسي، مؤكدا أن صلاح يصور بنفسه في الجزء الخاص بإنجلترا.



وأكد شبيه صلاح أنه يتعرض يوميا لمواقف طريفة بسبب الشبه بينهما، مشيرا إلى أنه كاد يتعرض للموت

عندما ذهب إلى شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين للاحتفال بفوز مصر في إحدى المباريات فى الشارع، وظن الجمهور أنه صلاح لولا أن الشرطة أنقذته.