شروتي حسن تروي قصة ادمانها

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ظهرت الممثلة الهندية شروتي حسن مؤخرًا في برنامج “Feet Up with the Stars Telugu” الذي استضافته لاكشمي مانشو وكشفت بعض أسرار عن حياتها الشخصية.

نقلت Pinkvilla. com عن الممثلة أنها تحدثت عن حبها للويسكي، وأن لديها إدمان على الكحول، كما أكدت أن عملها تأثر بشكل كبير بسبب إدمان الكحول، وكان التأثير كبيرًا لدرجة أنها اضطرت إلى أن اختيار العزلة، كما قررت إيقاف كل هذه الأمور، وتغيير تصرفاتها الخاطئة.

قالت شروتي: “هجرت الكحول منذ العام الماضي ولم أتطرق إليه مطلقًا”. وكشف كذلك أنها أصيبت مؤخرًا بمرض خطير. كان عليها الخضوع للعلاج، بعدما شعرت أنها مرضت بسبب الكحول المفرط. اضطرت للابتعاد عنه”.

قبل فترة وجيزة، انفصلت شروتي عن صديقها مايكل كورسل. في مقابلة، قالت “ليس لدي أي شكوى. لقد كانت تجربة جيدة بالنسبة لي، لقد تعلمت الكثير وكانت تجربة تعليمية، لكنني دائمًا ما أبحث عن حب جيد.سأكون سعيدة بالإعلان أن هذا هو الشيء الوحيد الذي كنت أنتظره دائمًا.

كان مايكل هو من أعلن نبأ انفصاله عن شروتي على Twitter، قام مايكل بتغريد، “قد لا يوفق الله، لذلك علينا الانفصال، لكن هذه السيدة الشابة ستكون دائمًا أفضل رفيقة”.

على جبهة العمل، تنشغل شروتي بالفيلم التاميلي “لابام “الذي يخرجه جاناناثان، والفيلم الهندي “الطاقة” الذي أخرجه ماهيش مانجريكار. ويجري حاليا تصوير كلا المشروعين.