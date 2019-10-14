فجر السعيد: البعض كان يراهن على وفاتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الاعلامية الكويتية فجر السعيد مؤخرا لأزمة صحية شديدة، مما استدعى نقلها على الفور إلى غرفة العناية المركزة، وسفرها للعلاج بالخارج.

فجر كشفت أن هناك من كان يراهن على وفاتها ولكن إرادة الله أقوى، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: ” البعض كان يراهن للأسف على أن وفاتي أمر محتوم ونسوا أن إرادة الله فوق كل إرادة، وفوق توقعاتهم وحساباتهم”.

الإعلامية الكويتية أضافت: “والحمدلله ربي خيب ظنهم، بسم الله الرحمن الرحيم.. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، رب العالمين قدر المرض وهو فقط من يقدر الشفاء بإذنه”.

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وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد قد كشفت عن آخر تطورات حالتها الصحية، لافتة إلى أنها تستعد لإجراء عملية جراحية جديدة في بداية الشهر القادم.

فجر كشفت أن هذه العملية ستكون رابع عملية جراحية تخضع لها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “عندي عمليه يوم 6-11 في مستشفى #FOSH في باريس.. تعتبر العمليه الرابعه منذ بدء الأزمه الصحيه”.

الإعلامية الكويتية تمنت أن تكون هذ العملية هي الأخيرة، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، بقولها: “إن شاء الله تكون العمليه الأخيره ... اللي يحبني يدعيلي”.