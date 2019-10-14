وفاة الفنانة السورية نجوى علوان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت الفنانة السورية نجوى علوان، في هدو تام، وبعد سنوات من الغياب عن الساحة الفنية.

نجوى علوان، رحلت بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة وكان خبر وفاتها بمثابة صدمة كبيرة للنجوم.

Advertisements

الفنان السوري تيم حسن، حرص على معينا عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر، قائلا: “رحم الله الزميلة نجوى علوان، تعازيّ لأسرتها الكريمة، الله يثبرهم ويعينهم، البقاء لله”.

وبدأت نجوى علوان حياتها الفنية بمسلسل “نهارات الدفلي” عام 1995، وجسدت فيه دور “عايدة”، وشاركت بعدها في عدة أعمال من بينها” مقامات بديع الزمان الهمذاني”، بعنوان “زائرة المساء”.

كما شاركت في مسلسل “التغريبة الفلسطينية” عام 2004 بدور “لطيفة، وفي العام نفسه عملت في مسلسل “عذراء الجبل”، لتنطلق بعدها في عدة مسلسلات مختلفة؛ منها “عصي الدمع”، و”أهل الغرام”، و”على طول الأيام”، و”عنترة بن شداد”، و”الاجتياح”، والعقاب، ومطلوب رجال، والحبيب الأولى.