لوسي تدخل في نوبة بكاء شديدة خلال ندوة فيلمها «ورقة جمعية»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دخلت الفنانة المصرية لوسي، في نوبة بكاء شديدة خلال ندوة فيلمها «ورقة جمعية»، والذي تشارك به في مسابقة نور الشريف بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

لوسي، لم تتمالك نفسها بعد إشادة الفنانة الليبية خدوجة صبري، بدورها في الفيلم مؤكدة أن دور لوسي ذكرها بالأوضاع في وطنها ليبيا، حيث لم تستكمل كلمتها بعد انهمارها في البكاء.

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وكانت لوسي، قد غابت فترة طويلة عن المناسبات الفنية والأعمال السينمائية، م قدمتوكان أخر أعمالها التلفزيونية مسلسل “البيت الكبير”.

فيلم “ورقة جمعية”، وتدور أحداث الفيلم داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسي، بطلة الفيلم خلال العمل، دور “أم عبدالله”؛ الودودة التي تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التي تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما.

لوسي شاركت مؤخراً في الجزء الثالث من مسلسل “البيت الكبير”، و يشارك في بطولته عددًا كبيرًا من نجوم الفن وهم لوسي، أحمد بدير، حجاج عبدالعظيم، لقاء سويدان، الراقصة دينا، طارق صبري، ريم هلال، دنيا المصري، أحمد صيام، شريف باهر، تيسير عبدالعزيز، إيمان أيوب، أحمد النقلي، وعلي الوصال، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.