أصالة تهرول حافية القدمين بعد حفل Joy Awards.. ما السبب؟.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر الإعلامي السوري مصطفى الأغا مقطع فيديو طريف لمواطنته الفنانة أصالة، بعد انتهاء حفل Joy Awards على هامش منتدى صناعة الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

الفنانة السورية ظهرت في مقطع الفيديو وهي تجري حافية القدمين، وممسكة حذائها في يدها، فسألها الأغا عن السبب، فأخبرته أنها اعتادت أن تخلع حذائها فورا بعد انتهاء المناسبات، حيث يبدو أن الكعب العالي يتعب قدميها.

الأغا أرفق مقطع الفيديو، الذي نشره على حسابها الخاص على موقع “تويتر”، بتعليق قال فيه: “أصالة حافية القدمين.. أكثر نجمة مبدعة، عفوية وطبيعية وتلقائية ممكن أن تقابلها في حياتك”.

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وكان قد أقيم حفل Joy Awards على هامش منتدى صناعة الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء الأحد ١٣ أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي والعالم.

وكرم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية، عدد كبير من النجوم منهم من مصر الفنان عمرو دياب، و هاني شاكر، وإسعاد يونس، و يسرا، و رجاء الجداوي، والإعلامي عمرو أديب، والدكتورة إيناس عز الدين، وزيرة الثقافة.

ومن النجوم العرب، تم تكريم الفنانة سعاد عبدالله، وطارق العلي، وحسين الجسمي، ومحمد عبده، وماجد المهندس، ونوال الزغبي، وعاصي الحلاني، والإعلامي جورج قرداحي، وغيرهم.

كما تم تكريم عدد من النجوم العالميين وهم فاندام، وجاكي شان، وشاروخان، والذين التقطوا عددا كبيرا من الصور التذكارية مع باقي النجوم.