الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا توضح سر زيادة وزنها ١٣كيلو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، سر زيادة وزنها خلال مشاركتها في بطولة مسلسل “دقيقة صمت”، والذي قدمته مع الفنان عابد فهد، وعرض خلال السباق الرمضاني المناضي.

ستيفاني قالت خلال لقائها في برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر تلفزيون دبي، إنها كانت ضعيفة جدًا قبل مشاركتها في المسلسل، وفجأة وجدت الشخصية غير مبالية وتتطلب زيادة وزنها بشكل يتناسب معها.

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وأضافت، أنها قررت زيادة وزنها فهي شخصية لا تهتم بنفسها ولا بتنسيق جسدها، ولا بشعرها فقامت بقص شعرها، كما قامت بزيادة وزنها خلال الحلقات بشكل تدريجي حتى وصلت زيادة وزنها إلى 13 كيلو جرام.

مسلسل “دقيقة صمت”، من بطولة عابد فهد، وستيفاني صليبا، وخالد القيش، وفادي صبيح، ورنا شميس، ويوسف حداد، ، وفايز قزف، وفادي أبي سمرا، وأندرية سكاف، وجفرا يونس.

وكانت ستيفاني صليبا، قد بدأت تصوير المسلسل بعد أيام قليلة من وفاة والدها، وأشاد النقاد والجمهور بدورها في العمل مؤكدين أنه يمثل بداية انطلاقتها الفنية القوية على خلاف غيرها من الأعمال التي شاركت فيها.