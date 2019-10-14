تطورات الحالة الصحية لشعبان عبدالرحيم بعد تعرضه لحادث

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم، لحادث نقل على أثره لإحدى المستشفيات الخاصة.

شعبان عبدالرحيم، قال في تصريحات صحفية إنه تعرض لكسر في قدمه، وخضع بسببه لعدد من التحاليل والفحوصات الطبية بناء على طلب الطبيب المعالج،والذي أمره بالمكوث في منزله لعدة أيام بعد مغادرته المستشفى.

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وكان شعبان عبدالرحيم، قد تعرض منذ فترة ليست بالبعيدة لأزمة صحية ألزمته الفراش لمدة طويلة حتى ظهر منذ فترة قريبة بعد أن طرح أغنية تحمل اسم “حتة ممثل فاشل” والتي هاجم فيها أحد الممثلين الهاربين و المحرضين ضد الدولة.

من ناحية أخرى انتهى شعبان من تصوير فيلم “أفندينا” المقرر طرحه قريباً، وتدور أحداثه حول نفوذ أصحاب المال، ويجسد شخصية ميكانيكي في العمل، ويشارك في بطولته نرمين ماهر وأحمد عزمي، ومجموعة من الفنانين الشباب.

ويعد الفيلم هو العمل السينمائي الثاني لشعبان عبدالرحيم، بعد أن قدم فيلم “مواطن ومخبر وحرامي” منذ أكثر من 15 سنة.