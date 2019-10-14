زينة تعود لطفولتها مع توأمها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية زينة متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بفيديو لها خلال عطلة تقضيها برفقة توأمها عز الدين وزين الدين.

زينة، علقت على الفيديو قائلة: “أحلى حاجة في العالم أنك تعيش طفولتك مع ولادك....سبحان الله معاهم كل حاجه أحلي يارب يحفظهم ويحفظ ولادكم ويرزق كل الناس يا رب ما الآكشن سهل أهو أمال عاملين قصة ليه”.

زينة ظهرت في الفيديو وهي معلقة بإحدى الحبال وتقفز من أعلى نخلة حتى تصل لجهة أخرى، وكشف الفيديو عن لقطة لطفليها من بعيد ولكنها لم توضح ملامحهما.

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من ناحية أخرى تنتظر زينة، طرح أحدث أفلامها “الفلوس” فى دور العرض مع تامر حسنى، بعد نجاحه اللافت فى فيلم “البدلة”.

فيلم ” الفلوس” بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.