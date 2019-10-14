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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
طلبت الإعلامية المصرية ريهام سعيد من جمهورها الدعاء لها، وذلك قبل جلسة محاكمتها بتهمة إهانة مرضى السمنة، وذلك في القضية التي أقامها محامي فتاة المول ضدها.
ريهام كتبت على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “محاكمتي بكرة، متهمة بإهانة مرضي السمنة، أرجو الدعاء، القضية مرفوعة من محامي فتاة المول”.
وكان المحامي أشرف ناجي حلمي، محامي فتاة المول في قضيتها السابقة مع ريهام، قد تقدم ببلاغ ضد الإعلامية المصرية يتهمها فيها بازدراء طائفة من الشعب المصري وقذف ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
يذكر أن ريهام سعيد كانت قد أثارت جدلًا واسعًا بعد انتقادها أصحاب السمنة المفرطة خلال برنامجها “صبايا”، قائلة: “الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر”، مضيفة: “منظرك بيكون مش حلو وإنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك”.
وقد تم تحويل ريهام سعيد، للتحقيقات بعد وقفها عن العمل على خلفية تصريحاتها، الأمر الذي دعاها لإعلان اعتزالها العمل بالإعلام والفن.
كانت هذه تفاصيل خبر قبيل محاكمتها.. ريهام سعيد تطلب من جمهورها الدعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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