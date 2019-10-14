وفاة والدة الكابتن علاء عبدالصادق مدير الكرة بالنادي الأهلي السابق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، والدة الكابتن علاء عبد الصادق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وذلك بعد صراع مع المرض.

صلاة الجنازة من المقرر أن تقام بعد صلاة الظهر اليوم الإثنين، بجامع مصطفى محمود في منطقة المهندسين.

علاء عبدالصادق، كان قد تولى منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالإضافة إلى عمله كعضو بلجنة الكرة.

ومن المقرر أن يقام عزاء الفقيدة في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين غدًا الثلاثاء.