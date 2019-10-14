حنان مطاوع قلبي كاد يتوقف بسبب هذا المشهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية حنان مطاوع، أصعب المشاهد التي قامت بتصويرها في مسلسل “لمس أكتاف”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.
حنان مطاوع، قالت خلال لقائها في برنامج “معكم منى الشاذلي”، والمذاع عبر فضائية “cbc”، إن مشهد كشفها لزوجها حمزة الذي قدم شخصيته الفنان فتحي عبدالوهاب، أنه كان سببًا في حرمانها من الأمومة بسبب إعطائه لها أدوية لمنع الحمل، كان صعبا للغاية
وأكدت أنها من شدة انفعالها بسبب هذا المشهد كاد قلبها يتوقف، وانهارت لمدة خمس دقائق في الكواليس، موضحة أن المشهد تم تصويره مرة واحدة بدون توقف بسبب حالة التأثر والانفعالات التي حملها.
مسلسل”لمس أكتاف” بطولة ياسر جلال، وحنان مطاوع، وفتحي عبدالوهاب، وكرم جابر، وعدد كبير من النجوم.
كما كشفت أنها في شهور حملها الأولى كانت تنام كثيرا وفي لحظات قليلة حتى أثناء تواجدها في كواليس التصوير أو مع أصدقائها، وكذلك فور ركوبها السيارات مثل الأطفال، مؤكدة أنها لم تكن تعلم وقتها أنها حامل.
وأضافت، أنها في الشهر التاسع من الحمل طلب منها طبيبها أن تقوم بعمل تمارين كثيرة وكذلك تمشي لمدة ساعة يوميا وكذلك أن ترقص كثيرا.
وتابعت، أن زوجها المخرج أمير اليماني عندما وجدها ترقص قال لها إنها لم ترقص له حتى ولو مرة واحدة منذ زواجهما.
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