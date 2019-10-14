- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ردت الفنانة المصرية رانيا يوسف على مجموعة أسئلة وجهها لها متابعيها، عبر خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”.
أحد المتابعين وجه سؤالا للفنانة المصرية عما إذا كانت ستتزوج مرة أخرى، بقوله: “هتتجوزي تاني؟”، لتجيب رانيا ساخرة: “كلهم مصطفى أبو تورتة”، في إشارة منها إلى رفضها الزواج مجددا.
وكانت قصة “مصطفى أبو تورتة” قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عقب نشر فتاة لقصتها مع خطيبها الذي تركها يوم خطبتهما وغادر فجأة مع أسرته مدعيًا أن خاله مريض، وأخذ “تورتة الحفل” معه قبل أن يغادر، فأطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب “مصطفى أبو تورتة”.
وأثارت قصة الثنائي حالة تعاطف شديدة من نهال بعد الموقف الذي تعرضت له وساندها عدد من النجوم مؤكدين لها أن الله سيعوضها بخير منه وعرضت الفنانة الشعبية أمينة إحياء حفل زفافها المقبل كهدية لها.
يذكر أن الفنانة المصرية رانيا يوسف تزوجت ثلاثة مرات، الأولى كانت من المنتج محمد مختار والذي أنجبت منه ابنتيها “ياسمين ونانسي”، وبعد طلاقهما تزوجت من رجل الأعمال كريم الشبراوي، واستمرت زيجتهما 4 أشهر فقط، ثم تزوجت من رجل الأعمال طارق عزب، واستمرت زيجتهما 6 سنوات حتى وقع الطلاق بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف عن إمكانية زواجها مرة أخرى: كلهم مصطفى أبو تورتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.