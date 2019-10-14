رانيا يوسف عن إمكانية زواجها مرة أخرى: كلهم مصطفى أبو تورتة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية رانيا يوسف على مجموعة أسئلة وجهها لها متابعيها، عبر خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”.

أحد المتابعين وجه سؤالا للفنانة المصرية عما إذا كانت ستتزوج مرة أخرى، بقوله: “هتتجوزي تاني؟”، لتجيب رانيا ساخرة: “كلهم مصطفى أبو تورتة”، في إشارة منها إلى رفضها الزواج مجددا.

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وكانت قصة “مصطفى أبو تورتة” قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عقب نشر فتاة لقصتها مع خطيبها الذي تركها يوم خطبتهما وغادر فجأة مع أسرته مدعيًا أن خاله مريض، وأخذ “تورتة الحفل” معه قبل أن يغادر، فأطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب “مصطفى أبو تورتة”.

وأثارت قصة الثنائي حالة تعاطف شديدة من نهال بعد الموقف الذي تعرضت له وساندها عدد من النجوم مؤكدين لها أن الله سيعوضها بخير منه وعرضت الفنانة الشعبية أمينة إحياء حفل زفافها المقبل كهدية لها.

يذكر أن الفنانة المصرية رانيا يوسف تزوجت ثلاثة مرات، الأولى كانت من المنتج محمد مختار والذي أنجبت منه ابنتيها “ياسمين ونانسي”، وبعد طلاقهما تزوجت من رجل الأعمال كريم الشبراوي، واستمرت زيجتهما 4 أشهر فقط، ثم تزوجت من رجل الأعمال طارق عزب، واستمرت زيجتهما 6 سنوات حتى وقع الطلاق بينهما.