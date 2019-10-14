هنا الزاهد ترثي طلعت زكريا برسالة جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية هنا الزاهد، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك، بمجموعة صور خاصة جمعتها بالفنان الراحل طلعت زكريا.

هنا الزاهد، قالت في تعليقها على الصور: “والله أنا حاسة أنك أصلا ما متش وسيبتنا.. مبسوطة وراضية جدا عشان عارفة أنك مبسوط ومرتاح”.

وأضافت: “حتى وإحنا بنختم القرآن كلنا على وشوشنا ابتسامة ورضا، فرحانة أن الناس بتحبك كده.. وإن شاء الله نشوفك كلنا بعدين في الحتة الحلوة اللي أنت فيها.. بحبك وبكتبلك الكلام ده وأنا أصلا مبتسمة”.

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واختتمت رسالتها قائلة: “أنا ما عيطش خالص النهارده عشان عارفة أنك مبسوط، كل اللي مضايقني أنك بس واحشني أوي”.

يذكر أن الفنان طلعت زكريا، كان قد فارق الحياة يوم الثلاثاء الماضي ٨ أكتوبر، بعد صراع مع المرض وفارق الحياة داخل إحدى المستشفيات الخاصة.

وكشف نجله أن والده كان بصحة جيدة ولكن بسبب إفراطه في تدخين السجائر تسبب ذلك في أزمة صحية شديدة في الرئة وتم نقله للمستشفى.

طلعت زكريا من مواليد عام 1960 في الإسكندرية.. وله العديد من الأعمال السينمائية الناجحة منها طباخ الرئيس، أبو على ،سيد العاطفى ، حرمية في كي جى تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز وغيرها من الأعمال الفنية الخالدة .