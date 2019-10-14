منة فضالي ترحب براغب علامة بالأحضان على المسرح.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حضرت الفنانة المصرية منة فضالي عرض أزياء المصمم السوري أيمن لحموني.

الفنان راغب علامة قدم في نهاية العرض فقرة غنائية، وصعدت منة للمسرح لتحية راغب، واستقبلها الفنانة بترحاب شديد، ونشرت صور لهما عبر حسابها الشخصي على «انستجرام».

Advertisements

منة ظهرت في الصور وهي تحتضن راغب، بينما تعكس الصورة سعادتهما باللقاء، وعلقت الفنانة وكتبت: «أحبك أنت أنت الأفضل».

الصور كان عليها بعض التحفظات من قبل عدد من الجمهور الذي اعتبرها تتجاوز حدود التقاليد، ولا تليق بفنانة مصرية.

يذكر أن منة فضالي تنشغل بتصوير دورها في فيلم “ماكو” مع نيقولا معوض، ناهد السباعى، خالد ‏أنور، سارة ‏الشامى، من ‏تأليف أحمد حليم، وإخراج ‏محمد ‏هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لعرضه.

«ماكو» هو أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من ‏قصة ‏حقيقية، ‏وهى ‏قصة العبارة “سالم ‏إكسبريس” الشهيرة، عن 8 أفراد من رحلة في أعماق مياه البحر ‏الأحمر، ‏فى مكانٍ ‏مليء ‏بالذكريات، إنتاج بيراميدز محمد ‏الشريف.