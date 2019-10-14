دينا الشربيني ترافق عمرو دياب خلال تكريمه بالسعودية.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني، حالة جدل واسعة بسبب إطلالتها في حفل تكريم نجوم مصر والوطن العربي والعالم بمناسبة انطلاق فعاليات الهيئة العامة والترفية.

دينا الشربيني، أطلت خلال الحفل برفقة الفنان عمرو دياب، والذي أمسك بيدها والتقط صور تذكارية أمام كاميرات العالم كله.

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إطلالة دينا الشربيني الجريئة في السعودية عرضتها للكثير من الانتقادات خاصة أنها ارتدت فستان أسود، مفتوح المصدر وقصير، وتعد هذه الإطلالة هي الأجرأ خلال الحفل، حيث كل الإطلالات محتشمة لمناسبة الأجواء بالسعودية.

عمرو دياب، كان قد قال في كلمته أعرب عن سعادته بالتكريم، قائلا: «التكريم كان مفاجأة بالنسبة لي، وأنه علم به منذ يوم واحد»، موجها الشكر للقائمين على الحدث وقدم الشكر للمستشار تركي آل الشيخ والذي قال له: «بقالنا سنة مشتغلناش مع بعض.. إن شاء الله نشوف حاجة قريب»، ووعد الهضبة جمهوره بمزيد من النجاحات.

يذكر أن موسم الرياض الترفيهي قد انطلق في المملكة العربية السعودية، وسيضن مجموعة ضخمة من العروض الفنية و الترفيهية سيشارك فيها حشد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم.